Presepe e mestieri di una volta. Sfilano 250 figuranti del paese

Quest’anno il Presepe vivente di Fanano ha aggiunto una data a quelle classiche delle vigilie di Natale e dell’Epifania: questa sera (29 dicembre), una data in cui non ci saranno le processioni religiose ma sarà possibile mangiare i cibi di una volta nelle botteghe del Presepe.

‘Avete presente -dicono gli organizzatori- l’emozione di mangiare in una cantina del Presepe, con qualche delizia preparata dai figuranti che rendono unico questo magico quadretto di "una volta" in Montagna? Domenica 29 non è propriamente un Presepe, manca la processione, ma ci saranno molti antichi mestieri, cantine con persone che vi accoglieranno con un buon bicchiere e tanti manicaretti. Ci saranno anche pasta e fagioli, maccheroni al torchio al ragù e i Ciacci di Castagne.’

L’incasso sarà totalmente devoluto all’Associazione Presepe Vivente di Fanano per le sue iniziative. Saranno oltre 250 i figuranti che scenderanno in piazza: per alcuni sarà l’emozione di ripetere il lavoro faticoso dei nonni imparato da bambini.