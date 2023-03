Prignano, ladri in banca. Colpo fotocopia a Toano

Ladri hanno fatto irruzione nella notte tra giovedì e venerdì alla filiale Bper di Prignano. Da una prima ricostruzione, pare che i malviventi abbiano forzato una porta per poi introdursi all’interno della banca avventandosi sulla postazione-cassa; hanno distrutto gli arredi per scassinare il sistema che in gergo tecnico si chiama ’Cico’ e che, normalmente, eroga i contanti. Pare che in quel momento il ’cassetto’ prelevato fosse vuoto, dunque i malviventi si sono allontanati senza bottino.

I danni interni alla struttura – per i quali sono stati chiamati i carabinieri – sono rilevanti ma non è stato toccato il bancomat, nessun tentativo di farlo esplodere. Lunedì la filiale sarà aperta regolarmente al pubblico.

E’ possibile che la stessa banda abbia messo a segno un colpo in banca a Toano, sull’appennino reggiano, la stessa notte.

A Toano, poco dopo le 2.30, i carabinieri nell’ispezionare la Emil Banca riscontravano evidenti segni di effrazione a una porta laterale accertando che era stato compiuto un furto. I ladri, una volta all’interno, hanno rubato una cassaforte cash-in contente varie migliaia di euro. Si sono poi dileguati.

E’ dunque caccia alla banda del bancomat tra l’appennino modenese e reggiano.