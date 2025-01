Processo penale, . Garuti vicepresidente dell’associazione Pisapia

Prestigiosa conferma per Giulio Garuti, Ordinario di Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza Unimore, che, nel corso del convegno annuale dell’associazione tra gli Studiosi del Processo Penale Pisapia è stato rieletto nel direttivo nazionale e riconfermato vicepresidente. "Sono onorato della rinnovata fiducia manifestata nei confronti del direttivo – ha detto Garuti – Continueremo a lavorare per perseguire tutti e tre gli obiettivi che l’Associazione persegue sin dalla sua fondazione: rafforzare i rapporti tra gli esponenti della comunità scientifica, ricostruire le dinamiche del processo penale con costante attenzione anche alla pratica giudiziaria e contribuire all’azione legislativa. Si tratta di un mandato importante, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da continue riforme".

Giulio Garuti è professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Diritto processuale penale e Diritto processuale penale delle società. Nel corso della sua carriera, è stato direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali e vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza. Ha fatto parte del direttivo dell’Associazione ’Pisapia’ dal 2008 al 2014 e, dal novembre 2011 al novembre 2015, è stato membro del Comitato direttivo della Scuola superiore della Magistratura. Autore di tre monografie e circa 170 pubblicazioni scientifiche, il Professor Garuti è parte della direzione scientifica di riviste e collane di rilievo nel settore del diritto processuale penale. Avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, è responsabile dell’Osservatorio Nazionale in tema di D.Lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali.