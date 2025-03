Progetti per il centro, la presentazione a Villa Boschetti

Il Comune di San Cesario sul Panaro ha avviato un’iniziativa finalizzata alla riqualificazione e allo sviluppo del centro storico e al sostegno del commercio locale. Le idee e i progetti dell’amministrazione in merito, così come previsti dalla Legge regionale 12/2023, saranno illustrati domani alle 19,30 a Villa Boschetti. Oltre a componenti della stessa amministrazione comunale, saranno presenti i rappresentanti di Gate Rei S.r.l., la società che ha supportato il Comune nella redazione dello studio di fattibilità.

"La valorizzazione del centro storico – spiega il sindaco di San Cesario Francesco Zuffi – è uno dei punti centrali del nostro programma, soprattutto dopo il completamento della circonvallazione. Siamo partiti quindi dall’opportunità regionale degli hub urbani per avere uno strumento in più che ci aiuti a promuovere opportunità per il centro storico e per la frazione di Sant’Anna, con azioni efficaci che coinvolgano anche il tessuto commerciale locale".

"È una grande possibilità quella che ci concede la Regione Emilia Romagna – aggiunge l’assessore al commercio Rita Rosi - e stiamo lavorando insieme alle associazioni di categoria e alle imprese del territorio per costruire un’intesa che vada a beneficio non solo dei commercianti, ma di tutta la comunità, per valorizzare il centro di San Cesario e il centro di Sant’Anna e renderli ancora più vivi e attrattivi".

m. ped.