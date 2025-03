"Progetto di cittadinanza attiva"

Se non fosse stato per la creatività di Pietro Iannantuono, docente di Italiano, Storia ed Educazione civica all’Istituto Tecnico Economico ‘Paradisi’, gli studenti non avrebbero mai potuto incontrare Raffaele Fitto. Tutto è iniziato con un progetto di educazione civica proposto dallo stesso Iannantuono nelle sue classi prime e seconde dell’Ite, un percorso che partiva dallo studio del Tricolore, della bandiera europea, dello stendardo del Presidente della Repubblica e dell’articolo 12 della Costituzione. "Abbiamo cercato di avvicinare i ragazzi al mondo delle istituzioni e della cittadinanza attiva – racconta il docente – e da questa idea è nato un progetto speciale. Gli allievi studenti hanno realizzato biglietti augurali indirizzati al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto". Le risposte non si sono fatte attendere. "Ci hanno risposto per iscritto Sergio Mattarella e Giorgia Meloni – aggiunge il Iannantuono – mentre Fitto, rimasto colpito dalla lettera scritta a mano, ci ha regalato la sua presenza ed è venuto al Paradisi. L’incontro con il vicepresidente è stato emozionante.

Alla fine gli studenti hanno consegnato a Fitto un ulteriore biglietto di ringraziamento. Il vicepresidente Fitto ha dichiarato che esporrà entrambi i biglietti nel suo ufficio alla Commissione Europea".

j.g.