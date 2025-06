"Pronto soccorso di Mirandola e Carpi. Sempre meno personale, rischio paralisi"

La situazione dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola è sempre più allarmante. La carenza di personale sanitario e la fine annunciata del ricorso ai medici a gettone stanno destando grande preoccupazione tra gli operatori e i cittadini della Bassa modenese. I Pronto Soccorso di Mirandola e Carpi sono a rischio paralisi e la Regione continua a rimanere in silenzio o a fornire risposte vaghe e insufficienti. È giunto il momento che il presidente Michele De Pascale e l’assessore alla Sanità Massimo Fabi dicano chiaramente cosa intendano fare per garantire un’assistenza degna a tutti i cittadini, anche a quelli che non vivono nei capoluoghi.

Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha annunciato il deposito di un’interpellanza rivolta alla Giunta regionale, con cui chiede di fare piena luce sulla situazione dell’emergenza-urgenza nella zona Nord della provincia di Modena e, in particolare, sul destino del pronto soccorso di Mirandola. "La narrazione fatta fino ad oggi dalla Regione – prosegue Arletti – è quella di una rete ospedaliera integrata, capillare ed equa. Ma la realtà è molto diversa. A Mirandola i medici scarseggiano, il pronto soccorso è svuotato e la popolazione, soprattutto quella anziana, è costretta a percorrere chilometri per ricevere cure. Tutto questo mentre si spinge per la realizzazione del nuovo ospedale a Carpi, lasciando intendere uno svuotamento progressivo del presidio mirandolese".