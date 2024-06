Protesta a Modena Est. Rispuntano i ’paletti verdi’: "Ciclisti costretti alla gimkana"

Ci risiamo: a Modena Est sono tornati i paletti lungo la strada. E questo non piace per niente ai residenti e non solo che rischiano di tornare ’sulle barricate’.

Nel 2020 infatti una corposa e importante protesta aveva portato l’amministrazione comunale a guida Muzzarelli a fare un passo indietro togliendo gli odiati dissuasori montati lungo la ciclabile di via Indipendenza, dissuasori che impedivano il passaggio e la sosta delle auto creando problemi e disagi a residenti e non.

Ebbene, a distanza i quattro anni i residenti sono di nuovo arrabbiati per la comparsa da un giorno all’altro degli odiati paletti verdi. I contestati manufatti hanno fatto, sebbene in numero minore, la loro ricomparsa tra le vie Resistenza e XXII Aprile. Questa volta i famigerati paletti verdi non sono stati montati sul marciapiede, non a delimitare una ciclabile ma circa un metro dentro alla carreggiata, inevitabilmente ridotta.

Nella delibera si legge che un residente aveva chiesto di rifare la segnaletica a terra, ormai consunta, per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali. Strisce bianche dunque da sistemare, non paletti nuovi di zecca, dove tra l’altro non era nemmeno necessario, come ad esempio su uno degli attraversamenti già protetto da un alto dosso, mentre un altro punto "palettato" non ha strisce ma solo la fermata del bus.

E comunque l’intervento ha riguardato un tratto di circa 200 metri: tutti gli altri passaggi pedonali sono rimasti abbandonati a se stessi e con i colori sbiaditi. Conclusione; la protesta sta rimontando. "In questo modo hanno eliminato dei parcheggi – dice un residente – non si capisce perchè siano stati posizionati qui, sono un ostacolo per chi gira in bicicletta che dovrà fare delle gimkane".

"L’autobus per fermarsi deve ora spostarsi in mezzo alla strada mentre prima era pari al marciapiede; anche per chi deve salire o scendere è più scomodo", il commento di un altro abitante del quartiere. In attesa dell’eventuale reazione del Comune i paletti hanno intanto già fatto una "vittima", un’auto in manovra nell’area delimitata dove si può parcheggiare ne ha urtato uno.

In mezzo alla strada, bassi, magari al buio, difficile evitarli.

Emanuela Zanasi