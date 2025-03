Quando il neroverde si abbinava con l’azzurro

Nel Sassuolo che oggi riprenderà gli allenamenti al Mapei Football Center non ci saranno i quattro ragazzi, due dei quali impegnati con le nazionali maggiori, rispettivamente Moldovan con la Romania e Muharemovic con la Bosnia, e altrettanti con le giovanili azzurre, Lipani con l’Under 20 e Volpato con l’Under 21: non c’è nessuno, abbastanza prevedibilmente, convocato dalla Nazionale di Spalletti, e più in generale in campo nella selezione maggiore azzurra manca un giocatore del Sassuolo dal 17 novembre 2023, quando Domenico Berardi giocò dal 1’ la sfida delle qualificazioni europee contro la Macedonia del Nord, vinta 5-2 dall’Italia. Lasciò il terreno di gioco al 21’ della ripresa e, da allora, nessun neroverde ha più vestito l’azzurro più sognato. Nulla di particolarmente strano: la Nazionale ha vissuto, successivamente, la pausa invernale, e nel momento del rientro Berardi si era già gravemente infortunato; se si considera che poi è arrivata pure la retrocessione, in casa Sassuolo, ecco che il quadro si completa. Tornerà la A, di qui a pochi mesi, e a quel punto, con il tempo, è probabile che torni in Nazionale maggiore anche qualche giocatore neroverde, perché il Sassuolo, negli anni, ha dimostrato di essere un buon serbatoio per l’azzurro, a partire da quando, il 4 settembre 2014, Simone Zaza divenne il primo calciatore neroverde a vestire quella maglia, in un’amichevole contro i Paesi Bassi.

Pochi giorni più tardi, in un’altra amichevole, questa volta contro la Norvegia, l’attaccante lucano sarebbe anche diventato il primo sassolese a segnare una rete con la Nazionale. I numeri, a oggi, raccontano che sono 14 gli atleti che hanno avuto la possibilità di giocare in azzurro nel corso della loro esperienza al Sassuolo, per un totale di 85 presenze e 19 reti. In rigoroso ordine alfabetico, parliamo di Acerbi, Berardi, Caputo, Ferrari, Frattesi, Locatelli, Pellegrini, Pinamonti, Politano, Raspadori, Nicola Sansone, Scamacca, Sensi e, appunto, Zaza. Va da sé che il recordman sia Berardi: esordio l’1 giugno 2018 contro la Francia e, da allora, 28 presenze e 8 reti, tutte ovviamente da giocatore del Sassuolo, e un Europeo vinto in azzurro da neroverde, assieme ad altri due giocatori, Manuel Locatelli e Giacomo Raspadori, che lo disputarono ancora da sassolesi. Che storie, queste storie. Le loro come quelle di Ferrari e Pinamonti, azzurri solo una volta e da neroverdi, o di Ciccio Caputo, 2 presenze neroverdi e gol al debutto, poi più nulla. Ma che sogno, per tutti loro.