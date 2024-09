Quattro amici e oltre 700 chilometri in bici: "Insieme abbiamo pedalato fino a Roma"

Formigine, 31 agosto 2024 – Quattro amici residenti nel Distretto ceramico e appassionati delle due ruote, sono saliti in sella alla loro bicicletta per intraprendere un viaggio lungo 700 km verso Roma lungo l’antica via Francigena. Marco Zanotti, ex dirigente di una azienda farmaceutica di Formigine, Fausto Zini, dirigente commerciale di Spezzano, Pietro Turchi imprenditore ceramico di Maranello ed Emanuele Costetti, direttore di area Confesercenti di Torre Maina hanno attraversato l’Emilia Romagna, Toscana e Umbria e Lazio per 7 tappe su asfalto e sterrati tra antichi borghi e paesaggi suggestivi con un obiettivo: fare un test di prova per lanciare un evento di raccolta fondi in crowfunding per la "Fondazione per la Medicina Personalizzata" di Roma il cui presidente è il Prof. Paolo Marchetti nell’ambito delle ricerche oncologiche. "L’idea del viaggio di prova in bici è nata in occasione del sessantesimo compleanno di Pietro che ha organizzato tutto con dovizia – spiega Marco, già ex allenatore della squadra nazionale di Sci di Fondo –. Siamo tutti over 60 ma con una preparazione da ex atleti che ci ha permesso di rispettare un itinerario composto da 7 tappe lunghe mediamente 100 km al giorno e con 1000-1600 mt di dislivello. Siamo partiti da Maranello e Spezzano, con ritrovo e colazione a Formigine e diretti, attraverso la nuova ciclabile, verso la stazione dei treni di Modena, direzione Berceto. Da lì abbiamo seguito un percorso già tracciato della Ciclovia Francigena. Fondamentale la preparazione dei mezzi: le nostre biciclette erano adatte sia alla strada che al fuori strada, accessoriate con bike packing e impermeabili, dotate di attrezzi per la manutenzione del mezzo, kit sanitario e cambio indumenti. Non tutto è andato liscio: a Siena abbiamo percorso 50 km sotto l’acqua, fino a San Quirico. Ma non sono mancate le sorprese quando, al confine tra la Toscana e il Lazio, abbiamo incontrato un ciclista sassolese di nome Andrea di 72 anni e fatto con lui un tratto di bicicletta insieme. All’arrivo a Roma, attraverso la Ciclovia del Tevere che arriva fino a San Pietro, ci siamo lasciati andare alle lacrime per la fatica e per la soddisfazione". A fine settembre lo stesso tour sarà riproposto al pubblico per favorire la raccolta fondi per la ricerca indipendente in oncologia.