Quattro indagati per maltrattamenti

I genitori della 19enne, due indiani di 44 e 47 anni, la zia paterna di 40 e la nonna 70enne sono tutti accusati di maltrattamenti in famiglia. I loro comportamenti erano talmente gravi e minacciosi, anche nei confronti del ragazzo di cui la giovane si era innamorata e che ha poi sposato, che il giudice ha emesso nei loro confronti un divieto di avvicinamento alla coppia.

La storia della 19enne era emersa dopo che la preside dell’istituto in cui studiava, per salvarla l’aveva inizialmente ospitata nella propria abitazione. Dopo di che era intervenuta la questura di Bologna che subito aveva posto sotto protezione la ragazza, che ancora vive in un luogo segreto.