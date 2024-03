"Raccolta differenziata al cimitero, così sarà una discarica a cielo aperto"

"Dalle piante ai fiori vecchi, fino agli stracci per la pulizia delle lapidi e molto altro ancora. Tutto questo ora dovrebbe essere buttato in cinque piccoli bidoncini (per tutto il cimitero) per la raccolta differenziata, posti in prossimità del cancello d’ingresso. Oltre alla scomodità della locazione, tali bidoncini andrebbero vuotati due volte anche in periodi normalli. Io non voglio che i miei cari riposino in mezzo a una discarica".

È questa la segnalazione di un cittadino, Maurizio Simonini, riguardante il cimitero vecchio di Baggiovara. Segnalazione a cui Hera non ha tardato a rispondere: "La revisione del servizio di raccolta dei rifiuti nei cimiteri comunali è stata avviata nell’autunno scorso, in accordo tra Amministrazione e gestore dei Servizi ambientali, con l’obiettivo di favorire il conferimento da parte dei cittadini e di migliorare la raccolta stessa. Sono stati collocati all’interno dei cimiteri, nei pressi delle zone d’accesso o di uscita, contenitori carrellati per la raccolta differenziata di organico, carta, plastica e indifferenziato. Il servizio di raccolta è svolto con un ritiro settimanale per ciascuna di queste frazioni di materiale; la frequenza, tuttavia, può essere variata in funzione delle necessità eventualmente segnalate".

Ma non è finita qui. "L’amministrazione comunale e il gestore dei cimiteri hanno mantenuto comunque attivi i vecchi contenitori, che ricevono, però, solo materiale indifferenziato – continua Hera –. Il nuovo servizio, partito dai cimiteri periferici e a servizio delle frazioni - che sarà avviato anche nel cimitero di San Cataldo - è ancora in fase di completamento e di valutazione, anche ascoltando le esigenze e le osservazioni espresse dai cittadini e le loro proposte".