Raccolta differenziata a Modena “In un anno +10%, a giugno modello completato”

Modena, 12 maggio 2023 – Alle proteste, alimentate dalla cassa di risonanza dei social network, si affiancano i risultati positivi che il contestato sistema misto di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti (con il conferimento ‘porta a porta’ solo di carta e plastica) sta portando in citta. Lo conferma Fabia Ferrioli, responsabile Servizi Ambientali Hera per il Comune di Modena.

Ferrioli, fioccano le proteste. Ma ci sono i primi risultati positivi?

"Nelle frazioni, dove il nuovo sistema misto è a regime, la raccolta differenziata ha superato l’80%. In media, la differenziata a Modena sta salendo, rispetto a marzo dell’anno scorso abbiamo guadagnato 10 punti percentuale e ora siamo a circa il 67%. E’ un ottimo risultato se consideriamo che il sistema è a regime solo in mezza città, ovvero oltre che nelle frazioni nel quartiere 4 e in quasi tutto il centro storico".

Tra poco parte il ‘porta a porta’ nel popoloso quartiere 2 (Musicisti-Modena est-Crocetta)...

"Sono in calendario serate informative e gazebo, anche con la collaborazione delle polisportive. A fine giugno si concluderà l’adattamento del modello in tutta la città".

Che cosa significa?

"Significa che a fine giugno avremo rimosso tutti i cassonetti della carta e della plastica e che in tutta la città ci saranno i nuovi contenitori. Quelli dell’indifferenziato e degli sfalci si apriranno con carta Smeraldo".

In tanti, ancora, sbagliano il conferimento. Quali sono gli errori più comuni e come intervenite?

"Ancora molte persone scambiano i sacchetti o li espongono nelle giornate sbagliate. C’è chi li lascia vicino ai cassonetti: ciò rappresenta un abbandono. I sacchetti vanno esposti nei pressi del civico. Chi commette questi errori, essendo i sacchetti tracciati con un codice, viene informato con una lettera che li invita ad adeguarsi. Solo in seguito a violazioni reiterate e dolose scatterà la sanzione. Per ora non c’è alcun intento punitivo".

I ritiri da parte vostra sono puntuali?

"Gli addetti iniziano a ritirare i sacchi alle 6, c’è anche chi si dimentica di esporli e poi rincorre i mezzi... Facciamo comunque più passaggi nella giornata per ritirare i sacchetti dei ritardatari".

Quali sono le domande più ricorrenti che fa la gente?

"Chiedono cosa buttare nell’organico, molti hanno timore di sbagliare. In tanti vogliono sapere da quando si pagherà la tariffa puntuale e quanti conferimenti si potranno fare con carta Smeraldo. Ma ciò accadrà solo più avanti quando il sistema sarà a regime".