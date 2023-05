Rifiuti, caos porta a porta "Pattume ovunque, situazione inaccettabile"

"Il sindaco Muzzarelli ed Hera dovrebbero chiedere scusa ai cittadini ed essere dalla loro parte per questo caos rifiuti" e "occorre cambiare, ritornare alla raccolta con i cassonetti o studiare una diversa metodologia guardando le altre città: Modena non è un piccolo paese, ma un capoluogo densamente popolato. Tutte le nostre proposte, non ultima quella delle microisole per la raccolta di quartiere, sono state bocciate e oggi ci troviamo in una situazione sempre più grave e indecorosa con l’aggravante che l’amministrazione non ha né la capacità né la volontà politica di fare valere i diritti dei cittadini al cospetto di Hera e al contratto di servizio con la multiutiliy. Silenzio davanti a un disastro indecoroso". E’ questo in estrema sintesi il riassunto dei concetti che la maggioranza di Roma e la minoranza in città, ossia la coalizione che comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, ha espresso ieri lungo lo scalone di Palazzo municipale in piazza Grande. Qui, con molti cartelli raffiguranti il Portico del Collegio invaso da sacchetti di spazzatura e lo slogan "Io mi rifiuto", ieri mattina si sono dati appuntamento per una protesta Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, Luca Negrini, responsabile cittadino di FdI, Elisa Rossini di FdI, Giovanni Bertoldi, Caterina Bedostri e Mario Mirabelli della Lega, Manuela Spaggiari di Noi Moderati. Hanno parole durissime - come molti cittadini in città e sui social, comunque - verso la situazione, il giorno dopo l’intervista del Carlino all’assessore all’ambiente Alessandra Filippi che tranquillizzava aggiungendo che "nei territori già trasformati e stabilizzati i risultati sono straordinari e serve solo tempo". "Le criticità erano già presenti sulle carte passate in consiglio comunali, per questo siamo alla campagna Io mi rifiuto. Questa gestione è folle e i problemi erano stati sollevati per tempo. Occorre fare un passo indietro e non si può imporre ai quartieri tutto ciò senza fare decantare la situazione. Nei giorni scorsi con 30 gradi ho visto situazioni non dignitose per il nostro centro storico, si rischiano problematiche anche sanitarie con i topi". Secondo Negrini "la situazione peggiora aumentando la rimozione dei bidoni aumentano le discariche a cielo aperto con tanti segnalazioni dei cittadini. L’assessore Filippi vede buoni risultati, ma quali sono?" mentre Bertoldi termina: "Gravi omissioni del gestore Hera e il Comune se la prende con i cittadini quando sono previste sanzioni al gestore per i tanti problemi di questa modalità fallimentare". Per Spaggiari "ci sono sacchi che invadono la città e serve un passo indietro della giunta per la raccolta differenziata che i modenesi già facevano" e per Elisa Rossini "occorrono le scuse, si tratta di prendere atto di una realtà che tutti vedono e che noi avevamo previsto facendo proposte inascoltate dallo scorso dicembre in consiglio comunale".

Stefano Luppi