Raccolte tonnellate di rifiuti ’Plogging’, 160 volontari ripuliscono Serramazzoni

Successo oltre le aspettative per la manifestazione di plogging ‘Puliamo Serra e Frazioni’, andata in scena ieri – per il secondo anno consecutivo – con gruppi di persone che hanno camminato e pulito per 4 ore il vasto territorio comunale.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione ‘Oltre Sentieri’ in collaborazione con Proloco, ed ha coinvolto abitanti, turisti ed aziende del territorio.

"Quest’anno i partecipanti erano ben 159, in crescita rispetto ai 116 dello scorso anno, e provenivano non solo da Serra, ma da tutta la provincia e anche da Bologna – spiega il referente dell’associazione Oltre Sentieri, Stefano Toni –. Riproporremo sicuramente il format anche per il prossimo anno, sperando di sfondare quota 200 persone".

Grazie ad un’intensa divulgazione sui social, gli organizzatori sono riusciti dunque a coinvolgere anche cittadini di altri paesi, permettendo all’iniziativa di prendere ancora più piede. Ogni frazione (o coppia di frazioni vicine) aveva uno o più gruppi intenti a setacciare il territorio dalle ore 10 alle 14; il pranzo è stato consumato nei ristoranti della zona, al termine dell’iniziativa, a prezzo convenzionato.

"Abbiamo raccolto diverse tonnellate di rifiuti differenziati: tanto per dare un’idea, nelle sole Pompeano e Selva abbiamo riempito 15 sacchi da 80 litri di bottiglie di vetro – prosegue Toni –. Oltre ai rifiuti urbani, abbiamo trovato anche discariche abusive che abbiamo prontamente segnalato al gestore dell’appalto di raccolta rifiuti con l’app ‘il Rifiutologo’".

Anche Hera, infatti, ha collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa, offrendo sacchi, guanti e pinze.

"Un grandissimo grazie – chiude Stefano Toni – ai partecipanti, alla Proloco, ai ristoranti e alle aziende del territorio, che hanno donato premi (ad esempio, un chilo di pane o buoni spesa) per la premiazione finale che si è svolta, ad estrazione, presso il Santuario di Serra".

