Radiologia di Mirandola, fantastica collaborazione

A nome del circolo medico ’M. Merighi’ mi congratulo per la nomina della dottoressa Francesca Nasi a direttrice della unità operativa complessa di Radiologia dell’Ospedale di Mirandola. Abbiamo modo, come medici di medicina generale, di apprezzare la professionalità e l’umanità del gruppo guidato da Francesca Nasi; mi è capitato di chiedere una radiografia urgente al torace nel sospetto di una polmonite e nel giro di poche ora vedere il paziente tornare in studio con il referto. Francesca Nasi continua nel solco della collaborazione con la medicina generale già in essere con la grandissima dottoressa Novella Guicciardi, già direttrice di Radiologia.

Nunzio Borelli