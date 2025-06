Raduno Volpini e Spitz. Incasso in beneficenza

Festa grande domenica prossima a Guiglia, in via Bertoni 865, per l’ottava edizione del Raduno Volpini e Spitz, che intende appunto riunire i proprietari di queste razze di cani per una giornata da trascorrere insieme e in allegria. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Spitz Pomerania, che vede impegnati in primis Loris Carlini e Milena Colangelo, prevede l’arrivo alle 9,15 per le iscrizioni (10 euro per ciascun cane). Alle 11, inizio del raduno con giuria composta da bambini e da un cinofilo. Per il pranzo, un food truck distribuirà panini, piadine, tigelloni e patate fritte. Allieterà l’evento la musica dal vivo di "Leduemme Group". A fine raduno, lotteria con ricchi premi. L’intero incasso sarà poi devoluto al "Rifugio di Samanta" di Bazzano. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 347.2696938.

m.ped.