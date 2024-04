Rapina in banca, cinque in cella

Cinque cittadini italiani di origine campana sono stati arrestati ieri mattina dalla Polizia di Stato a seguito delle indagini per la rapina avvenuta il 7 febbraio dello scorso anno alla filiale carpigiana di viale Manzoni della Banca SanFelice 1893. Nei confronti di un sesto uomo è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: sono tutti indiziati di concorso in rapina aggravata. Decisiva l’analisi delle immagini delle telecamere comunali e quella del traffico telefonico, come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. Era il 7 febbraio 2023 quando due uomini sono entrati indossando delle mascherine, fingendosi clienti; una volta dentro, armati di cutter hanno intimato alle dipendenti alla cassa e ai tre clienti di seguirli. Erano quindi stati tutti rinchiusi in un locale, poi la fuga con 17mila euro insieme ai complici.