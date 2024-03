Rebecchi scioglie la riserva: "Mi ricandido"

Rotti gli indugi, Maurizia Rebecchi si ricandida per raccogliere i consensi per un terzo mandato da sindaco. "Da settimane – racconta Rebecchi, 51 anni, insegnante di Matematica all’Istituto Tecnico Commerciale Luosi di Mirandola prima di prendere la guida del Comune di Ravarino – venivo fermata da concittadini che mi esortavano a proseguire per un nuovo mandato. Non è stata una decisione semplice, perché il ruolo di sindaco è una scelta che inevitabilmente chiude altre strade di crescita professionale e spesso obbliga a sottrarre tempo alla propria vita privata: per questo, prima di decidere, ho riflettuto a lungo e coinvolto anche la mia famiglia, il mio compagno, mio padre di 92 anni e mio fratello". Per settimane, dopo che dal Governo era venuto il via libera per il terzo mandato ai sindaci nei comuni con meno di 15mila abitanti, era questo l’interrogativo che circolava in paese. Combattuta tra le insistenze di una larga fetta di popolazione, la propria situazione familiare e il ritorno a "un lavoro – confida Rebecchi – che io ho amato molto e che amo molto in quanto stare con i ragazzi per me è sempre stata una sfida e una gioia" per Rebecchi è venuto il tempo di sciogliere la riserva, dando la propria disponibilità. Nella replica di questa avventura non sarà sola. Ad affiancarla ci saranno molti compagni di strada con lei in questi anni. Ci saranno l’attuale vicesindaco, Moreno Gesti, e l’assessore all’Istruzione Patrizio Piga, che aveva anche dato una disponibilità come candidato sindaco qualora la Rebecchi non si fosse ripresentata. Nella lista dei 12 nomi da proporre per il consiglio comunale, poi, ci saranno anche gli uscenti Emanuele Rossi, Anna Maria Ferrari e Giovanni Zoboli. Confermata anche la disponibilità di Lucia Pinca come assessore esterno al Bilancio. "Stiamo già lavorando ad una nuova squadra che dia continuità al lavoro svolto e che contenga anche significativi elementi di novità per Ravarino. La nostra lista, sostenuta dal Partito Democratico, – chiarisce Rebecchi – sarà una lista civica. Le alleanze non si fanno con le sigle ma con i bisogni dei cittadini". Nei prossimi giorni si deciderà riguardo al nome della lista e al simbolo che verrà adottato, anche se è probabile si preferisca muoversi nella continuità e familiarità con il simbolo e lo slogan della tradizione locale del centrosinistra: "Libertà e progresso, avanti Ravarino".

Alberto Greco