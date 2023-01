Record di scomparsi poi rintracciati

Sono stati 280 i minori scomparsi rintracciati dalla Polfer nel 2022. Gli agenti della polizia ferroviaria, in servizio sui treni e nelle stazioni della regione, li hanno trovati nell’ambito dei 261mila controlli a persone (+40%) effettuati lo scorso anno, che hanno portato anche a 71 arrestati e 1.345 indagati. La Polfer ha anche sequestrato 44 armi (36 da taglio e otto improprie), 640 grammi di cannabinoidi, 50 grammi di cocaina, 900 grammi di eroina e 30 grammi di hashish, impiegando 14.800 pattuglie in stazione e 1.840 a bordo treno, interessando 3.680 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 680 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni. Tra le storie a ‘lieto fine’, il salvataggio, l’8 marzo, di un uomo che si era messo a sistemare il contenuto del proprio bagaglio lungo i binari, oltre la linea gialla di sicurezza, tirato verso l’interno del marciapiede dal poliziotto un attimo prima dell’arrivo di un treno.