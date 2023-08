Reggae, rock e pizzica Musiche da tutto il mondo

È sempre bello navigare fra le note, perdersi fra gli infiniti orizzonti della musica: in ogni brano, in ogni esecuzione e in ogni interprete si riflettono le radici, la memoria e un sentimento proprio. E da vent’anni è bello navigare fra gli ’Arcipelaghi sonori’, rassegna internazionale di musica etnica promossa dal Comune di San Cesario, che torna stasera e domani alle 21 a Villa Boschetti.

A inaugurare questa edizione sarà il Livia Mattos Trio da Salvador di Bahia, Brasile: sociologa, performer, cantautrice e fisarmonicista, Livia Mattos ha collaborato con celebri artisti come Chico César e Rosa Passos, e nel 2017 ha pubblicato il suo primo album d’autore, ’Vinha da ida’, seguito lo scorso anno da ’Apneia’, dove la fisarmonica diventa come una macchina per respirare, e sospensioni e sospiri aiutano a cercare nuove prospettive. Anche in ossequio ai suoi trascorsi circensi, Livia sa sempre far dialogare varie forme d’arte, come la danza, il teatro e l’audiovisivo. In Brasile ha già vinto i principali e più competitivi bandi incentrati sulla cultura, come Natura Musical (2016), Rumos Itau Cultural (2017) e Circuito Sesi (2019), oltre a diversi progetti contemplati a Bahia e San Paolo.

La serata di oggi verrà aperta da ’Il Triello’, con il sax di Roberto Manzini, l’hammond di Daniele De Rosa e la batteria di Diego Lancellotti: il trio propone i classici internazionali della musica pop e del panorama funk, soul e jazz, rivisti e riarrangiati.

"Arcipelaghi sonori" proseguirà e si concluderà domani sera. A dare il ‘la’ saranno i brani originali e le cover italiane dei Grooving Birds, quartetto jazz che suonerà brani originali e cover italiane riadattate. Poi il palcoscenico sarà per i Nati Così, che ci trasporteranno idealmente lungo le amate spiagge del Salento, con il loro ’Original rock’n pizzica from Lecce to Modena’: un cocktail di musica folk e rock, reggae e pizzica, generi all’apparenza distanti, ma che si fondono con energia e divertimento.

Il percorso musicale proposto dalla band attraversa quindi le tradizioni del Sud Italia, la pizzica, la tammurriata, le serenate e i canti di lavoro e acquista sonorità nuove, di rock e ragamuffin. Passione, entusiasmo, creatività e coinvolgimento: un gruppo di danzatori accompagna le esecuzioni, fra i passi tradizionali e le coreografie più moderne.

Le due serate del festival (realizzate in collaborazione con l’associazione Le Contrade di San Cesario) sono a ingresso gratuito. E per quanti vogliano assaporare non soltanto buona musica... saranno in funzione gli stand gastronomici.

