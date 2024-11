’Relazione oltre l’inclusione’ al Monzani

"Celebrare il 3 dicembre significa sensibilizzare la società sul tema della disabilità attraverso testimonianze ed esempi concreti che possano sorprendere ed emozionare, ma significa anche contribuire a far entrare le persone con disabilità nelle nostre vite, trasformando le diversità in opportunità".

Lo afferma il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia presentando ’La relazione oltre l’inclusione’, l’evento gratuito ad ingresso libero che si terrà lunedì 3 alle 15 al Forum Monzani di Modena in via Aristotele, 33 promosso dal Tavolo provinciale di coordinamento sulla disabilità per sensibilizzare e condividere esperienze di fragilità in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre in tutto il mondo.