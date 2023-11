Restyling alla biblioteca Crocetta. Libri e videogame a braccetto: "Luogo amico per tanti ragazzini"

Abbracciata dalle scuole Marconi, inserita in un quartiere dove l’incidenza di giovani coppie e di bambini è superiore alla media del resto della città – come ha ricordato l’assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi –, la biblioteca Crocetta di largo Pucci 33 è diventata negli anni un vero e proprio presidio: un luogo di inclusione, aggregazione e socialità che ha saputo rispondere ai desideri del suo pubblico dotandosi di un patrimonio gaming in continua crescita (400 giochi da tavolo e 150 videogiochi), oltre che di romanzi, saggi e riviste per un totale di 18mila e 800 documenti, di cui circa 7mila 500 libri per ragazzi. E, per valorizzare ulteriormente questa sua caratteristica, è stata al centro di un restyling dell’area gaming e del vicino spazio bebè – realizzato grazie al contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del piano bibliotecario 2022 – che verrà presentato alla città questo giovedì alle 17 con un taglio del nastro a cui seguirà lo spettacolo di clownerie di Marco Pernici ‘Il pittore e l’arcobaleno’. I festeggiamenti proseguiranno con tre tornei di videogiochi, altro segno distintivo della biblioteca Crocetta che all’ingresso vanta già un discreto numero di trofei in bella mostra: mercoledì 15 ‘Mario Kart’, giovedì 16 ‘Just Dance’ e venerdì 17 ‘Dragon Ball FighterZ’, tutti alle 17. Il sabato, dalle 16, in programma le finali dei tornei e le premiazioni dei vincitori. E ancora, sabato 25, l’incontro con il fisico-scrittore Sergio Rossi che, nell’ambito del ‘Mese della scienza’, racconterà in fumetti la furibonda guerra dell’elettricità che si scatenò a fine ‘800. Un programma di eventi che è un continuo work in progress e che, negli anni, è diventato "il motore delle attività che ruotano intorno al quartiere", ha sottolineato Bortolamasi.

Quanto al nuovo allestimento, comprende scaffali e arredi moderni e funzionali per l’area gaming, inseriti nello spazio dedicato ai ragazzi e ai bimbi in età prescolare: per loro, accanto a un tavolo multifunzione modulare, sono stati inseriti una pedana con cuscini, pannelli-libreria e sensoriali-tattili, cubetti e morbidi pouf, scaffali in legno. Il restyling comprende anche un fasciatoio in bagno – a grande richiesta dell’utenza – e un nuovo box restitutore all’esterno della biblioteca. "L’area giochi ispira alla socialità, è un motivo per i tanti ragazzini del quartiere per venire in biblioteca dopo la scuola o il sabato. E poi capita, come ho visto succedere poche settimane fa, che delle ragazzine entrino per giocare a ‘Just Dance’ ed escano iscritte a un’iniziativa scientifica raccontatagli dal bibliotecario", ha spiegato Thelma Gramolelli, coordinatrice delle biblioteche decentrate e dei punti di lettura del Comune di Modena. "Questa biblioteca – le ha fatto eco Bortolamasi – mette a disposizione di tutti, anche di chi non può permetterseli, una Playstation e i videogiochi più famosi che, in questo contesto, diventano un’occasione di socialità diffusa". I libri non ne soffrono, anzi: sui circa 22mila prestiti del 2022, oltre 5mila sono stati di titoli per ragazzi che entrano per giocare e, più spesso di quanto si immagini, escono con un romanzo.