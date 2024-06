Ricchi team manager. Scelto un altro ex giocatore

Altre novità nell’organico societario del Modena calcio. Ieri è arrivata la conferma di quello che era nell’aria già un po’ di giorni, ovvero la nomina del nuovo responsabile dell’Ufficio Stampa. Al posto del dimissionario Paolo Viganò, al timone della comunicazione nelle ultime due stagioni, è arrivato Massimo Paroli, 56enne fioranese che per diversi anni aveva ricoperto ruoli importanti nell’ufficio stampa del Sassuolo.

Paroli ha affidato al sito internet della società le sue prime parole dopo l’ufficialità dell’incarico: "Ringrazio la famiglia Rivetti per avermi affidato questo importante incarico. Un pensiero e un grazie anche al Sassuolo calcio dove ho trascorso anni bellissimi, ma ora è tempo do abbracciare nuove sfide a tinte gialloblu".

L’altra grande novità riguarda il ruolo di Team Manager, incarico l’anno scorso svolto da Nazario Pignotti. Al suo posto la società gialloblu ha chiamato Paolo Ricchi, modenese doc ed ex giocatore dei canarini. Ricchi, 37enne, da calciatore è cresciuto nel vivaio gialloblu fino ad arrivare in prima squadra dove ha collezionato 42 presenze in gare ufficiali. Chiusa la carriera da calciatore, è diventato subito figura di riferimento del vivaio del Modena. Laureato in Scienze Motorie con magistrale in Management dello Sport, si appresta quindi a ricoprire un ruolo importante quale figura chiave di collegamento tra la squadra e la dirigenza. Anche Ricchi ha affidato al sito internet della società le sue prime dichiarazioni: "Felice e onorato di assumere questo nuovo incarico, in un ruolo sicuramente gratificante e importante". Nel salutare e ringraziare Paolo Viganò per la sempre puntuale e costruttiva collaborazione in queste due stagioni, dalla redazione sportiva modenese del Carlino un sincero in bocca al lupo a Massimo Paroli e, naturalmente, anche a Paolo Ricchi per questa nuova avventura.

a.b.