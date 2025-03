Riccò, gelataio e commentatore: "Ho fatto pace con me stesso"

Riccardo Riccò, formiginese classe 1983, è tornato alla ribalta nei giorni scorsi per essere protagonista via social come commentatore degli avvenimenti del ciclismo internazionale. Riccò, che può vantare un secondo posto al Giro d’Italia 2008 giungendo alle spalle di Alberto Contador e una vittoria al Giro dell’Austria, dopo la squalifica al Tour de France 2008 è stato squalificato a vita per doping. Poi gli anni lontano dal ciclismo: i primi cinque come gelataio a Tenerife e il trasferimento a Vignola dove ha proseguito l’attività di gelataio assieme a Melissa: "Ho avuto la fortuna di incontrare Melissa che mi è stata vicina e con tanta pazienza mi ha letteralmente salvato la vita – ha dichiarato Riccò – se Pantani avesse avuto una Donna (con la maiuscola) sicuramente sarebbe ancora tra noi". Ho fatto pace con il ciclismo e con me stesso, ho certamente commesso tanti errori, ma penso di essere stato vittima del sistema. Non ho avuto buoni consiglieri ed in particolaei la perdita del dottor Santuccione ha influito anche sulle mie scelte. Papà Rubino (buon corridore tra gli esordienti della Ciclistica Maranello ndr) mi è stato vicino ma non l’ho ascoltato molto come succede spesso tra figli e genitori. Spero di essere buon consigliere con mio figlio Alberto (nato dalla relazione con Vania Rossi nel 2009 ndr). Ora pedalo assieme ai miei amici cicloamatori 4/5 giorni la settima e mi cimento in cronoscalate per battere record di scalata.

Elio Giusti