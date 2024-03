Richiesta patrocinio, cambiano le regole

L’Amministrazione comunale informa che sono state modificate le modalità per la richiesta di patrocinio: la domanda, sottoscritta e indirizzata al sindaco, va fatta utilizzando unicamente gli appositi moduli presenti sul sito comunale, oppure le procedure on-line predisposte dall’Ente. Possono fare richiesta le associazioni, i comitati, le fondazioni e altri organismi senza fini di lucro, oltre a soggetti pubblici che realizzano attività d’interesse per la comunità locale, società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo.