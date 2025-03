Riecco i nomadi ai Portali: "Ormai oltre 60 sgomberi. Ora sequestro dei mezzi"

Modena, 7 marzo 2025 – Pugno duro e sequestro dei mezzi, non c’è altra soluzione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini segnala l’ennesima "apparizione" di roulotte e panni stesi nel parcheggio dei Portali. I camper, poi sgomberati nella giornata di ieri, erano 14. "Parliamoci chiaro – attacca Negrini –. Ogni anno si ripete lo stesso braccio di ferro, con la zona dei Portali ostaggio di questi soggetti che, a causa di anni di lassismo della passata amministrazione, si sentono liberi di fare ciò che vogliono. Una situazione che non intendiamo più tollerare. Da giorni riceviamo segnalazioni sempre dalla stessa zona, nello stesso punto e, pare, a proposito degli stessi soggetti. Questa mattina mi sono recato personalmente sul posto. La situazione è rimasta invariata: panni stesi, carrelli usati per scopi personali, illegalità e degrado. La zona è molto frequentata e non è accettabile che qualcuno vi campeggi illegalmente portando disordine e insicurezza".

Per Negrini "serve una risposta definitiva per porre fine a questo meccanismo fallimentare che si ripresenta ogni anno. Invitiamo il sindaco ad autorizzare lo sgombero immediato dell’area e chiediamo all’assessore alla Sicurezza Camporota di predisporre un intervento strutturato, attraverso la polizia locale e, se necessario, altre forze dell’ordine con il supporto dei carri attrezzi. È essenziale adottare un approccio inflessibile che preveda l’identificazione di tutti i presenti, la verifica della presenza e delle condizioni di eventuali minori, lo sgombero immediato dell’area e la rimozione dei mezzi, così da porre fine una volta per tutte a questo teatrino che, a causa del buonismo, si trascina da anni".

Negli anni la polizia locale ha effettuato nello stesso punto oltre sessanta sgomberi "a dimostrazione di quanto sia stata inefficace la gestione del problema. Con l’arrivo della primavera e dell’estate, è necessario un intervento chiaro e deciso fin da subito. Inoltre, è inaccettabile che questa situazione continui a ripetersi, considerando la vicinanza di un asilo e la presenza quotidiana di centinaia di cittadini nel centro commerciale. Ci auguriamo che, almeno questa volta, l’assessore Camporota dimostri concretezza, un elemento che finora, nel suo operato, non abbiamo visto".

Nel pomeriggio di ieri l’amministrazione ha inviato due pattuglie della polizia locale, sgomberando l’area.

Intanto mercoledì la polizia di Stato, con il supporto della polizia locale, ha sgomberato il parcheggio sottostante il cavalcavia Cialdini in via Razzaboni. C’era un accampamento temporaneo dove alcune persone stavano dormendo su giacigli di fortuna.

All’atto dell’identificazione, un uomo e una donna di 40 anni hanno opposto resistenza agli agenti, urlando e minacciandoli. Entrambi sono stati denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La donna è stata trovata anche in possesso di un cutter. L’uomo e tre cittadini tunisini di 45, 42 e 34 anni sono stati accompagnati in Questura. Uno dei tre cittadini è stato accompagnato da personale della Polizia a Centro per i rimpatri di Potenza, un altro rimpatriato con volo charter dall’aeroporto di Trieste.

Complessivamente sono state identificate sei persone, tutte già note alle forze dell’ordine. Al termine del servizio di controllo è stato fatto intervenire personale tecnico per il ripristino del decoro dell’area con pulizia, rimozione di rifiuti e di oggetti abbandonati.