Rifiuti, slalom tra i sacchi e le proteste

Il sindaco ne è consapevole e anche il Pd – che governa questa città – lo sa benissimo: il porta a porta fa acqua da tutte le parti. E la misura è colma. Da un lato ci sono gli incivili che abbandonao i rifiuti ovuque senza subire alcuna conseguenza. Ma dall’altro, ed è questa la cosa preoccupante, c’è un servizio (normato da un contratto ben preciso) che non funziona: sacchi raccolti in forte ritardo nonostante i cittadini siano puntuali nel confermimento, spazzini di quartiere (anzi, spazzino, perché su ogni mezzo c’è una sola persona) che pur vedendo i rifiuti a terra spesso passano oltre e tanto altro. A questo punto: serve davvero spendere altri soldi per una task force?