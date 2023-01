Riforma della giustizia, i compiti della polizia giudiziaria

Fornire indicazioni, strumenti utili sulle attività che la polizia giudiziaria è tenuta a sviluppare secondo le nuove disposizioni introdotte dalla riforma. Era questo l’obiettivo del primo convegno nazionale organizzato dal sindacato Usmia Carabinieri sulle novità introdotte dalla ’Riforma Cartabia’, in particolare nella parte riguardante la polizia giudiziaria al fine di comprendere i nuovi assetti e, soprattutto, le nuove attività richieste agli operatori di polizia. Il sindacato ha ritenuto importante organizzare l’incontro anche per dare seguito alle molteplici segnalazioni arrivate dai propri iscritti e non, le quali evidenziano il sostanziale disorientamento nell’applicazione della nuova normativa che di fatto non ha trovato pronti gli operatori del settore. Ad intervenire al convegno, tra gli altri Luigi Foffani, ordinario di Diritto Penale di Unimore, l’avvocato Cosimo Zaccaria e le parlamentari Daniela Dondi (FdI) e Stefania Ascari (M5s). "La norma ha creato disorientamento nei colleghi, non c’è stato il tempo di fare formazione – spiega il dirigente Usmia Alfonso Montalbano – E’ un primo incontro ma presto ne faremo altri trattandosi di una delle più grosse riforme in ambito penale degli ultimi 30 anni".

v.r.