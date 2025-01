Riparata la perdita d’acqua a Fossa

Ieri pomeriggio si è posto finalmente rimedio ad una perdita di acqua segnalata nella frazione di Fossa di Concordia. Da giorni - oltre una decina – diversi cittadini lamentavano una vistosa perdita a fior di suolo a lato della via Martiri, strada provinciale delle Valli, di fronte al bar San Massimo. La prima fuoriuscita avvistata dalla popolazione risale ai giorni precedenti il Natale. Della cosa sarebbe stato immediatamente allertato il servizio idrico di Aimag, gestore e fornitore acqua per Concordia, che – secondo alcuni – il giorno di Natale si sarebbe recato sul posto per prendere misure che avrebbero fatto attendere un sollecito intervento. Dopo di allora, però, più nulla fino a ieri e la perdita è diventata un fontanazzo inarrestabile a bordo strada. La sindaca del Comune Marika Menozzi a tutto ieri all’oscuro della vicenda si è mostrata subito interessata ed ha richiesto spiegazioni ad Aimag e sollecitato la presidente dell’Azienda a provvedere alla riparazione. "La riparazione della perdita – ha fatto sapere - era in programma tra ieri ma la squadra è stata dirottata su un altro Comune. Nel pomeriggio di oggi però l’intervento è stato effettuato". Resta tuttavia da chiarire come sia stato possibile arrivare a questa rottura sotterranea della condotta.

Alberto Greco