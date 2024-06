Riqualificazione, un altro passo importante

Manicardi

Un altro pezzo del comparto ex Amcm, rimasto per decenni in stato di abbandono e imbrigliato in lungaggini burocratiche, progetti contestati e poco coraggio politico, finalmente vede la luce. Il Supercinema estivo per tutti i modenesi è qualcosa a cui è difficile rinunciare e ora finalmente si riaccende il proiettore in uno spazio riqualificato e ancora più bello e accogliente di prima.

Ad ottobre dello scorso anno, a cantiere ancora pienamente ’attivo’, è stata inaugurata la piazza del Parco della Creatività con grandissima emozione da parte di tutta la città. Poi anche il parcheggio sotterraneo ha iniziato a riempirsi di qualche auto nonostante alcuni problemi di sicurezza nella zona che di notte è appunto abbandonata. Ora con il Supercinema e il teatro delle Passioni, che grazie ad Ert propone sempre spettacoli di grande interesse, tornerà la vita e la ’buona frequentazione’, oltre che la cultura, in queste serate estive.

L’appuntamento quindi è per il 20 giugno con una ’star’ importante: Michele Riondino. Una data da segnare in agenda. Vietato mancare all’evento.