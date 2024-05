’Riscatto e non scarto’. L’idea del Melograno

Avviato il progetto-laboratorio ‘Riscatto e non scarto’. Lo cura l’Associazione ‘Il Melograno’, che amplia così il suo raggio di azione del recupero alimentare di cui si occupa già, attraverso la gestione dell’Emporio Solidale e di ARNIA - La Dispensa del Distretto. Sostenuto da Fondazione di Modena, il progetto vuole migliorare la dotazione tecnica del piccolo spazio cucina già esistente presso la sede sassolese dell’emporio ‘Il Melograno’, con l’obiettivo di adeguarlo alle norme vigenti. Sarà così possibile riscaldare cibi e pietanze migliorando così il recupero di eccedenze alimentari provenienti dal circuito della piccola e grande distribuzione. Tali alimenti, considerati di "scarto" per il mercato, verranno impiegati per l’allestimento di semplici buffet in occasione di eventi cittadini.