Rissa alla festa di compleanno in parrocchia: due feriti

Modena, 26 maggio 2024 – Doveva essere una festa di compleanno da trascorrere in compagnia di amici e parenti, tra brindisi e sorrisi, per festeggiare il ventiduesimo compleanno di un giovane ragazzo nella canonica della chiesa di Saliceta San Giuliano. Ma invece che un felice epilogo, la serata si è conclusa con una violenta aggressione.

Proprio lì infatti, il ragazzo stava trascorrendo la serata quando, dalla spensieratezza di una festa, si è passati repentinamente al caos e alla violenza. Nel dettaglio, lo scenario è stato completamente travolto all’arrivo di un’automobile con a bordo due ragazzi e una ragazza, anch’essi molto giovani, intorno ai 25 anni. I ragazzi infatti, scesi dall’auto, hanno cominciato a infastidire i giovani presenti in parrocchia – ritrovatisi per l’appunto per festeggiare il compleanno del 22enne – fino poi, a un certo punto, prendere persino a calci una delle automobili parcheggiate fuori.

Il festeggiato, insieme agli amici, è uscito per allontanare i tre, ma è nata una violenta lite conclusasi con una rissa: i giovani violenti hanno infatti preso delle aste di legno e colpito un genitore a una mano e un ragazzo al naso, per poi andarsene via.

Ma non è finita qui. A seguito di quest’aggressione, avvenuta durante una festa di compleanno, la famiglia del giovane ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati poco dopo.

Quando ancora le forze dell’ordine erano sul posto, i tre ragazzi sono ritornati nello stesso luogo e, a quel punto, sono stati fermati e accompagnati in caserma per gli accertamenti sull’accaduto.

Una serata tutt’altro che tranquilla, dunque, che avrebbe dovuto concludersi con brindisi e festeggiamenti e che invece è diventata scenario di una rissa.

