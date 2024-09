Risse tra pakistani. Tre feriti in ospedale

E’ di almeno tre feriti il bilancio delle risse che si sono consumate domenica sera, dopo le 21, nella zona di via Nuova Ponente e che avrebbero visto il coinvolgimento di stranieri di origine pakistana. Dei tre feriti, che si sono presentati in autonomia in Pronto soccorso del Ramazzini, uno, il più grave, è stato subito ricoverato in prognosi riservata, mentre gli altri due, dopo le cure mediche necessarie, sono stati dimessi dall’ospedale. Secondo le prime testimonianze, lungo via Nuova Ponente, ci sarebbero state due zone ‘calde’ in cui si sarebbero concentrati gli scontri: una di queste nei pressi del ristorante che si trova vicino alla zona commerciale compresa tra via Nuova Ponente e la tangenziale. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che i Carabinieri della compagnia di Carpi. Non si hanno certezze sulle cause che hanno scatenato le due risse: sul punto stanno indagando le forze dell’ordine, per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica che ha portato tre stranieri a recarsi in Pronto soccorso dove sono stati classificati, in accettazione, come ‘codice rosso’. "Questi fatti sono assolutamente gravi – interviene sul punto il sindaco Righi – li condanniamo con forza e non vogliamo accadano sul nostro territorio. Sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine". Nel pomeriggio di domenica, nell’impianto sportivo della pista di atletica e del campo da rugby di via Nuova Ponente, quasi 2000 persone hanno presenziato alla 12ª edizione della manifestazione sportivo-culturale indo pakistana dedicata a cricket, pallavolo e kabaddi. "Alla luce di quanto sappiamo in questo momento, i due episodi di violenza sono scaturiti da altre dinamiche, assolutamente avulse dalla manifestazione in cui non erano coinvolti, e in un luogo diverso. Invito tutti ad attendere dunque l’esito delle prime indagini".