Roghi dolosi distruggono due mezzi pesanti

Pauroso incendio nella notte a Nonantola, tra via Gazzate e Leonardo da Vinci. Le fiamme, infatti, hanno invaso all’improvviso due mezzi pesanti pare della stessa azienda. I camion non erano parcheggiati uno accanto all’altro: le fiamme si sarebbero originate separatamente. Non si esclude quindi possa trattarsi di un atto doloso. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco con diverse squadre e, non con poca fatica, sono riusciti a domare i roghi ma le fiamme erano già alte e i due mezzi pesanti sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenuti anche le pattuglie dei carabinieri che hanno dato subito il via agli accertamenti. L’origine del rogo, infatti, per ora non è chiara, ma viste le modalità in cui si sono sprigionate le fiamme non si esclude appunto che possa trattarsi di un incendio doloso.

Al fine di svolgere le indagini saranno probabilmente acquisiti anche i filmati registrati delle telecamere installate nella zona. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha comunque evitato che le fiamme si allargassero ad altri mezzi parcheggiati poco distante.

Valentina Reggiani