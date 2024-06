Rogo, distrutte 700 balle di fieno

Un violento incendio ieri mattina ha praticamente distrutto l’intero capannone adibito a deposito foraggio di Luca Poletti, 39enne comproprietario insieme al nonno Giuseppe, della omonima azienda agricola, che si trova in via Bosco 8 nella località Villafranca di Medolla. "L’incendio – conferma Elisa Cavana, compagna di Luca – si è sviluppato intorno alle 9. A casa c’erano in quel momento solo i nonni e un dipendente. Luca era in campagna e fare balle di paglia. E’ stato avvertito da un dipendente che uscendo dalla casa dei nonni, dove era stato a far visita, si è accorto del fumo che si stava sprigionando dal lato del capannone". Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di San Felice, coadiuvati dai Vigili volontari di Mirandola e da una autobotte fatta giungere da Modena, ma la forza delle fiamme li ha tenuti impegnati a lungo. Solo nel pomeriggio l’incendio, è stato posto sotto controllo, poi le operazioni di smassamento. Sotto la struttura si trovavano circa 700 balle di fieno a forma di parallelepipedo che sono state completamente bruciate e perse. Il danno si calcola sia notevole anche per ventilato rischio di collassamento del capannone. Fortunatamente la prontezza e abilità dei Vigli del fuoco hanno consentito di circoscrivere l’incendio, che poteva estendersi ai vicini capannoni, dove i Poletti allevano centinaia di vacche da latte. "Sulla origine si pensa ad un episodio di autocombustione, anche se – dice Cavana – conoscendo il rischio la temperatura del capannone e delle balle è costantemente tenuta sotto controllo".

Alberto Greco