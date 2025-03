Rozzio: "Viali sarà ancora il nostro condottiero fino alla fine"

"Mister Viali sarà il nostro condottiero fino alla fine, tutta la squadra è con lui". La sconfitta è pesante, ma Paolo Rozzio ribadisce l’unità del gruppo. Poi analizza. "Onestamente facciamo sempre gli stessi errori, cadiamo sempre nelle stesse situazioni: peccato perché eravamo partiti bene". Il capitano è tornato in campo dopo 139 giorni, e sperava di farlo in un momento migliore. "Prendere cinque gol fa sempre male, non possiamo che imparare dagli errori. Ricordiamo l’obiettivo che abbiamo, non deve sfuggirci di mano". Sulla brutta prestazione. "Siamo noi giocatori, che andiamo in campo, a fare figuracce, in panchina potrebbe esserci anche Mourinho ma sta a noi calciatori". Il clima allo stadio era surreale. "Ci dispiace, per noi ma soprattutto per la nostra gente, che è rimasta fuori per far valere le proprie stagioni. Avremmo voluto regalar loro un altro risultato. Non è finito nulla, e per dargli una gioia dovremo ripagarli con la salvezza". Silenzio tombale allo stadio. "Eravamo coscienti di quello che avremmo trovato, della situazione, e abbiamo cercato di non farci distrarre troppo perché in questo momento non possiamo pensare a troppe cose, non possiamo permettercelo". Una Reggiana crollata pesantemente. "Ad un certo punto pensi a non fare la figuraccia e a prenderne meno possibile".

