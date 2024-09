Ruba in una villa e poi si lancia dal balcone

Un ladro ruba in una villa unifamiliare di Vignola, ma viene rincorso e bloccato poco dopo dai carabinieri e immediatamente arrestato. Questo, in estrema sintesi, quanto è accaduto nella notte tra ieri e l’altro ieri. Protagonisti i carabinieri della Tenenza di Vignola. Secondo quanto riferito dagli stessi militari dell’Arma, tutto inizia con una chiamata al 112 da parte degli occupanti dell’abitazione, che stavano cenando e avevano udito rumori sospetti provenienti dalle camere poste al piano superiore della loro casa. Gli stessi proprietari dell’abitazione hanno sorpreso uno sconosciuto che stava rubando all’interno di una stanza. L’uomo, vistosi scoperto, si è lanciato dal balcone e si è dato alla fuga. Alcune pattuglie di carabinieri, all’esito di immediate ricerche in tutta la città di Vignola, hanno fermato un 27enne albanese, risultato irregolare sul territorio nazionale, quindi privo del permesso di soggiorno.

Anche alla vista dei militari, l’uomo ha provato a dileguarsi a piedi, ma è stato rincorso e bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di numerosi monili in oro, tra cui orologi, anelli e collane, parte dei quali asportati dalla villa di Vignola da dove è partita la segnalazione al 112. Unitamente ai beni già restituiti ai legittimi proprietari in occasione dell’arresto del 27enne, sono stati rinvenuti, nella disponibilità dello stesso, ulteriori preziosi di presumibile provenienza delittuosa, in relazione ai quali i carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti, funzionali a risalire ai legittimi proprietari. Il 27enne è stato arrestato, per il reato di furto in abitazione. Il suo arresto è già stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Modena, che ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Vignola e nella provincia di Modena. Sempre dal comando dei carabinieri, l’Arma ha reso noto che "i servizi preventivi e di controllo rinforzato del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena e mirati al contrasto dei reati predatori con particolare attenzione proprio ai furti in abitazioni, proseguiranno anche nei prossimi giorni di fine agosto". In altri termini, i carabinieri stanno producendo in questo periodo il massimo sforzo per assicurare una buona sorveglianza del territorio in un periodo di ferie come è appunto spesso il mese di agosto.

Marco Pederzoli