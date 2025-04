Ruba pluviali da un palazzo alla Sacca, in manette un uomo di 41 anni

Un uomo di 41 anni è stato arrestato per il furto di alcuni pluviali in rame da un palazzo della zona Sacca.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10.15, polizia lo ha sorpreso mentre caricava il maltolto su un’auto rubata poco prima. Gli agentico prima dal garage della sua abitazione – sono riusciti a rintracciare e a bloccare in via Gerosa il veicolo, alla cui guida vi era un uomo che per fattezze corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti oggetti atti allo scasso, tra cui svariati cacciaviti, una chiave inglese, una fune ed un martello, nascosti in uno zaino, utilizzati verosimilmente per asportare i pluviali.

All’esito dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.