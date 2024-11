Rubati 600 metri di cavi di rame: strada al buio

Da circa un mese, l’illuminazione pubblica in zona via Garofalana non funziona perché alcuni malviventi hanno rubato circa 600 metri di cavi di rame, causando un danno materiale stimato in circa 25.000 euro. A renderlo noto è stata ieri l’amministrazione comunale, che ha spiegato: "A fine ottobre, improvvisamente via Garofolana, la lunga strada che costeggia il percorso ciclo-pedonale al confine tra Vignola e Spilamberto, è rimasta al buio. Nel momento in cui sono intervenuti i tecnici della ditta specializzata, si è scoperto che non si era di fronte a un normale guasto, perché sia la cabina elettrica sia l’intero impianto erano stati vandalizzati. Ignoti, infatti, sono riusciti ad aprire i pozzetti della pubblica illuminazione e, agendo con probabilità in più notti successive, sono riusciti ad asportare ben 600 metri di cavi di rame. Non appena avuto contezza della gravità dell’episodio, il Comune di Vignola ha presentato denuncia alla locale Tenenza dei carabinieri. Si tratta, infatti, di un danno importante, stimato in circa 25.000 euro, probabilmente messo a segno da una banda specializzata. Il Comune, in contatto con il gestore della pubblica illuminazione, ha anche provveduto a fare denuncia all’assicurazione che ha aperto un sinistro". Sempre dal Comune di Vignola fanno sapere che via Garofalana è tuttora al buio e che non c’è ancora una tempistica precisa sulla risoluzione del problema, in quanto solo in questi giorni il Comune ha appreso che l’assicurazione ha aperto il sinistro.

Marco Pederzoli