San Possidonio, senso unico alternato sul ponte Pioppa

Per Ponte Pioppa del Secchia tra San Possidonio e Rovereto di Novi, sulla strada provinciale 11, da ieri introdotto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che resterà in vigore fino alle 19.00 del 10 giugno. La limitazione è stata disposta dalla Provincia per consentire lo svolgimento delle ultime attività di cantiere legate ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del manufatto. Eseguiti dalla ditta Gemmalpe srl di Modena per un importo complessivo di 150mila euro, i lavori prevedevano il ripristino strutture portanti dell’impalcato con riparazioni locali e sistemi di rinforzo strutturale per le parti ammalorate, il rifacimento del tappeto di usura previa scarifica dell’esistente, la manutenzione degli scarichi di raccolta delle acque sulle due campate laterali e la protezione del cordolo laterale.

Al. Gr.