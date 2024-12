"Sant’Anna, c’è un gestore per il rifugio"

"Finalmente si torna a sciare su neve fresca ed abbondante!" Erano felici ieri i tantissimi sciatori giunti nelle stazioni invernali dell’Appennino Modenese, accolti da panorami mozzafiato. Alla neve fresca dei giorni scorsi si sono aggiunte temperature tipicamente invernali (meno 8 all’alba sul Cimone), con tanto sole e mancanza di umidità nell’aria. "Grazie a questa mancanza di umidità – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio sciistico del Cimone– abbiamo attivato i generatori di neve programmata, per garantire la sciabilità piste ancor più a lungo. Ci scusiamo con gli sciatori sulle piste se questa produzione di neve ha creato qualche disagio, ma dovevamo sfruttare queste condizioni ideali in vista delle imminenti Feste". Ieri erano alcune migliaia gli appassionati della neve sulle piste del Cimone, da Passo del Lupo al Lago della Ninfa, dal Cimoncino alle Polle, con mediamente 70 cm di neve. Una situazione che ha fatto balzare le prenotazioni in tutto l’Appennino modenese, sia negli esercizi alberghieri che nelle case in locazione. "Tantissime le prenotazioni anche per i maestri di sci – aggiunge Magnani – con le Scuole Sci in super attività per i tanti principianti che stanno arrivando a scoprire le bellezze di questo sport e divertimento, su cui si base l’economia di tutta la nostra montagna.’ Alle Piane di Mocogno in funzione per queste feste natalizie il Jenny Kinderpark, le piste da discesa Poggio e Duca e le piste fondo. Alla Boscoreale di Piandelagotti aperti tutti i giorni il Centro Fondo e scuola sci Boscoreale e noleggio; aperti Campo Scuola gli anelli da 1, 2, 3, 4, 5 km e Maccheria. Sci nordico anche a S.Annapelago, dove il Comune di Pievepelago chiarisce che dopo la recente rinuncia del gestore della seggiovia e rifugio Poggio Scorzatello "l’Amministrazione ha deciso di accogliere la proposta di risoluzione per salvare almeno in parte l’indotto della stazione in vista delle prossime festività natalizie, effettuando con la massima celerità ricerca informale e temporanea di un gestore per il solo punto di ristoro nelle more dell’espletamento di un nuovo bando completo da predisporre con la massima celerità. E’ pervenuta una manifestazione di interesse da parte di un operatore del luogo al quale si concederà la locazione temporanea del punto di ristoro per garantirne il funzionamento durante le festività natalizie, periodo di maggior afflusso turistico ed incrementare la ricettività della frazione". Oggi pomeriggio allerta meteo per vento sul nostro Appennino: Arpae prevede il veloce transito di una perturbazione con venti sul crinale.

Giuliano Pasquesi