Sara Iorio torna con ’Rondine’. Una canzone sulla rinascita

Dopo il successo del suo primo singolo ‘Mykonos’ nel maggio 2022, Sara Iorio, aka SaraI, classe ’87, di Castelfranco, torna con una nuova canzone che porta un messaggio di consapevolezza di sé e di rinascita personale. ‘Rondine’ è un inno alla resilienza, che invita gli ascoltatori a non perdersi mai come persone e a rimanere saldi nella propria identità nonostante i cambiamenti che possano verificarsi nel mondo circostante. La canzone, che esce oggi su tutte le piattaforme digitali, è caratterizzata da sonorità pop italiane coinvolgenti, vede la collaborazione artistica del rapper Dydo per il testo e del producer Alfredo Grassi. "Questo singolo è il frutto di una profonda riflessione su me stessa - afferma SaraI -. Mi sono guardata allo specchio e ho capito l’importanza di stare bene con me stessa, di rimettere insieme i pezzi e ricominciare a partire dalle mie esigenze e dai miei sogni. Questa consapevolezza è ciò che mi ha ispirato a creare ‘Rondine’".