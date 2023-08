Saranno celebrati i grandi modenesi Omaggio alla Cavani, film sul Drake

L’edizione numero 80 della Mostra internazionale del cinema di Venezia avrà diversi legami con Modena. A partire dall’evento che accompagnerà domani la giornata di inaugurazione: domani sera (mercoledì 30) alle 19, nella sala Grande del Palazzo del Cinema, la regista carpigiana Liliana Cavani riceverà il Leone d’oro alla carriera, un omaggio alla sua lunga, straordinaria carriera. Novant’anni compiuti lo scorso gennaio, Liliana Cavani ha firmato grandi film come "Il portiere di notte", "La pelle" e "Francesco": proprio alla mostra del cinema verrà presentato fuori concorso il suo ultimo lavoro "L’ordine del tempo", liberamente ispirato all’omonimo romanzo del fisico Carlo Rovelli, una riflessione sulla natura del tempo, fra scienza, filosofia, letteratura. Nel cast anche Alessandro Gassmann, Claudia Gerini ed Edoardo Leo. Sempre a Venezia, giovedì 31 agosto alle 15.30 Liliana Cavani terrà una masterclass sul cinema che si potrà seguire anche in diretta streaming sul sito www.labiennale.org

L’altro evento attesissimo a Venezia è l’anteprima assoluta del film "Ferrari" di Michael Mann, produzione hollywoodiana girata quasi interamente a Modena un anno fa. Giovedì 31 agosto sul red carpet sfilerà gran parte del cast del film (che nelle sale arriverà per Natale), Adam Driver che interpreta il Drake, Penelope Cruz nel ruolo della moglie Laura, oltre a Shailene Woodley, Gabriel Leone, Patrick Dempsey e Jack O’Connell. Naturalmente la curiosità è alle stelle per assistere al biopic che porterà Modena sugli schermi di tutto il mondo. Ambientato nel 1957, il film si concentra su un periodo molto complesso e difficile per il Drake, stretto fra le difficoltà economiche e i drammi personali: Enzo Ferrari seppe reagire, scommettendo il tutto per tutto sulla Mille Miglia, una gara incredibile, ricca di emozioni sportive e di pathos. Quella fu un’edizione memorabile, di successi e di tragedie, e – come sappiamo – è stata ricostruita anche con adrenaliniche riprese nel cuore di Modena.

