Modena, 18 novembre 2019 - Sono previste tantissime sardine oggi a Modena tanto che l'evento è stato spostato, a partire dalle 19, in piazza Grande. Gli organizzatori chiedono che non siano esposte bandiere o simboli di partiti ma solo cartelloni e striscioni. Sulla pagina Facebook dedicata si contavano oltre 17mila persone. "Abbiamo voluto organizzare il flash mob in un luogo simbolo, piazza Grande - sottolineano gli organizzatori - è tempo di reagire a questo modo di fare politica che alimenta la cattiveria delle persone".

Intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblicando un post dello scorso maggio di Samar Zaoui, una dei due organizzatori del flash-mob, fa sapere come: "Una delle 'sardine democratiche' che sarà in piazza oggi contro di me, poco tempo fa invocava il mio omicidio da parte di un giustiziere e mi raffigurava a testa in giù. Bella roba". Nel post della Zaoui pubblicato da Salvini si vede un video dello stesso leghista al contrario e la frase 'Pregate voi, che Dio vi ascolta... Avremmo bisogno di un giustiziere sociale, di quelli che compaiono nella storia, che dopo aver ucciso vengono marcati come anarchici...".

"Aspetto reazioni indignate di giornalisti, politici e merluzzi...", ha aggiunto Salvini. Intanto la giovane Samar a causa dei numerosi attacchi e insulti virali ricevuti in queste ore si è vista costretta a chiudere la pagina Facebook.

Il segretario del Carroccio sarò a Novi di Modena alle 17.30, a Carpi alle 18.20 e alle 20.30 a cena a Modena. Niente via Gallucci, dunque, per Matteo Salvini. Il leader della Lega, ieri, ha pubblicato su Facebook il programma della visita modenese di oggi: al posto del comizio nella storica strada della movida è stato inserito un incontro a Carpi, nella sede dell’azienda tessile Twinset (via del Commercio 32). Confermata, invece, la cena con i sostenitori nel locale ‘212’ del capoluogo, in via Galilei 212.