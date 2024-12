Saskia Wink chiede maggiore sicurezza per gli studenti dopo l'aggressione al figlio Jordan

All’incontro c’era anche Saskia Wink, madre di Jordan, al tempo diciassettenne, vittima di una brutale aggressione avvenuta lo scorso gennaio: il figlio, mentre tornava da scuola a bordo di un autobus, venne accoltellato da uno sconosciuto e riportò gravi lesioni.

"Sono venuta per parlare con il sindaco e l’amministrazione per raccontare come la vita della mia famiglia e quella di mio figlio siano cambiate dopo l’aggressione e per capire cosa sia stato fatto per la sicurezza dei nostri studenti. Attualmente, le condizioni di Jordan stanno migliorando, anche se ha riportato una paralisi al lato destro del volto. Episodi come quello che ha coinvolto mio figlio non devono più ripetersi: servono interventi immediati".