Sassatella, l’orgoglio di Iolanda: "Forno chiuso? Apro un alimentari"

In Appennino si reagisce alle numerose problematiche che lo affliggono: in primo luogo lo spopolamento, la burocrazia, la chiusura di attività economiche, la perdita di servizi e non manca chi sfida questa situazione con forza ed entusiasmo. Il 31 dicembre scorso, nella frazione Sassatella di Frassinoro, dopo 43 anni di attività, ha chiuso l’unico forno esistente nell’intero territorio comunale, perché per i gestori era impossibile adeguarsi normative imposte. Ora una luce si accende in questo piccolo paese a 797 metri di altitudine. Sabato, alle 16,30 in via dei Boschi 52, inaugurerà un negozio di generi alimentari, ‘La Bottega di Iolly’, la cui serranda sarà sollevata alle 7,15. Iolly è il diminutivo di Iolanda, la titolare, che di cognome fa Sassatelli, quasi un marchio di autenticità con quella ‘i’ al posto della ‘a’ nel nome della frazione.

La signora Iolanda è originaria di questo paese al quale è rimasta sempre legatissima. Era scesa in pianura, abitava a Formigine e lavorava in una ceramica a Maranello. Anche suo marito è frassinorese, della frazione Riccovolto. "Mio marito è andato in pensione un anno fa – racconta – ed era più il tempo che trascorreva quassù che a Formigine. Quando ha saputo della chiusura del forno di Sassatella gli è venuta l’idea di aprire un negozio in paese e io sono stata d’accordo, tanto che mi sono dimessa dall’azienda in cui lavoravo. Non vedevo l’ora di tornare a vivere quassù. Siamo quasi pronti per l’inaugurazione – dice Iolanda –. Oltre a frutta e verdura, fra i vari generi alimentari avremo il pane che ci fornisce un forno di Civago, formaggi di un’azienda del territorio di Frassinoro e di una di Sant’Anna Pelago, oltre a biscotti casalinghi da Piandelagotti e salumi prodotti a Palagano. La mia è stata una scelta di vita ponderata, di un’innamorata della propria terra".

Walter Bellisi