Sassuolo calcio e Comune uniti per il parco

La riqualificazione del campetto di quartiere del parco ‘Le Querce’ offre nuove opportunità ai ragazzi e un rinnovato punto d’aggregazione per l’intero quartiere Braida. Siamo infatti tra via San Pietro, piazza San Paolo e via del Tricolore, non distanti dall’area dove oggi sorge il comando della Polizia Locale e dove avanza il cantiere delle nuove ‘Vittorino da Feltre’: l’area verde, mediamente estesa, necessità di un restyling, soprattutto alle strutture accessorie, in particolare agli spazi dedicati all’attività sportiva. Ed è questo l’obiettivo cui concorrono il Comune e il Sassuolo Calcio partecipando all’edizione 2025 di ‘Fattore Campo’, l’iniziativa di Serie BKT legata al concorso ‘BKT premia’ che mette in palio la riqualificazione di spazi di gioco obsoleti e/o non più ultizzabili.

L’area da gioco del parco ‘Le Querce’, sul quale sono collocate due vecchie ‘porte’ da calcetto è pavimentato, ma sprovvisto di linee di gioco e ragionevolmente ammalorato: ove venisse scelto come uno dei vincitori del concorso ci sarà possibilità di provvedere alla sostituzione delle porte esistenti, all’installazione di canestri da basket e alla tracciatura delle righe di gioco trasformandolo in una sorta di pista polivalente, in grado di ‘ravvivare’ l’area verde stessa, a servizio di una zona cittadina densamente abitata. L’intervento prevede anche la massa sicurezza delle recinzioni ed, eventualmente, l’installazione di un impianto di illuminazione. Per partecipare al concorso e ‘spingere’ in classifica l’area gioco del parco Le Querce è necessario acquisire punti attraverso la registrazione al sito Bkt Premia (https://www.bktpremia.it), selezionare U.S. Sassuolo Calcio e rispondere ai quesiti che vengono proposti online. La partecipazione al concorso da’ punti alla candidatura ‘sassolese’ e mette in palio anche premi per chi partecipa.

"L’indispensabile collaborazione del Sassuolo, che ancora una volta si dimostra sensibile e attento alle esigenze del territorio ci da’ modo – spiega l’assessore allo Sport Serena Lenzotti – di restituire al quartiere un’area riqualificata". L’attenzione ai quartieri cittadini, aggiunge Lenzotti, "è uno dei punti qualificanti nel nostro programma: in questo caso si tratta di rendere un parco sicuro e fruibile per le famiglie e gli utenti, soprattutto più giovani. Il mio invito alla cittadinanza – conclude Lenzotti – è quello di partecipare e votare il progetto del Sassuolo Calcio in modo da confermare come il binomio tra sport e sociale possa risultare, grazie alla collaborazione di tutti, vincente".

Stefano Fogliani