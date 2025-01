Sassuolo e il mercato aperto che destabilizza

Un’ultima partita, poi il 3 febbraio a mezzanotte chiuderà anche il mercato invernale, per la gioia di tutti gli allenatori. Gioia, sì, perché è inutile girarci attorno: piaccia o non piaccia, giocare a mercato aperto toglie concentrazione, "destabilizza", citando Guido Pagliuca il tecnico della Juve Stabia, avversaria domani del Sassuolo, squadra che qualche pedina titolare (il centrale Folino, nello specifico) l’ha persa proprio durante questo mercato, dovendola in qualche modo rimpiazzare. Destabilizzano le voci, necessitano di nuovi equilibri arrivi e partenze, e questo anche se i movimenti dei neroverdi sono, almeno apparentemente, solo di secondo piano, come quelli che ha attuato sinora il club neroverde, che ha dato sinora il benvenuto a Sassuolo Skjellerup e Velthuis e salutato Miranda, Caligara e Kumi. Rispetto allo scorso mese di agosto, quando si giocarono tre partite e resistevano dubbi sulla permanenza dei migliori e si attendeva una punta di peso, sembra un mercato all’acqua di rose, ma, per dire, anche solo nella giornata di ieri sono usciti nomi vari ed eventuali in ingresso (Cistana, Candela) e in uscita (D’Andrea, Moro, Russo, pure Toljian) e, a prescindere dalla aderenza o meno alla realtà di certe voci, è chiaro che dal 4 febbraio in avanti certi problemi non ci saranno più, e dunque questo Sassuolo-Juve Stabia sarà l’ultimo sforzo mentale a mercato aperto. E, giusto per curiosità, nelle sette partite disputate in questa stagione dal Sassuolo a mercato aperto (quattro ad agosto e tre a gennaio, sinora) sono giunti appena 11 punti, per una media insomma decisamente inferiore a quella che i neroverdi hanno fatto registrare nel resto del torneo, e a mercato aperto sono giunte due delle tre sconfitte in campionato. Potrebbe trattarsi solo una coincidenza, anzi sicuramente lo è, però invita a pensare.

