Sassuolo, Luarienté ormai in partenza. Sondaggio per Caso del Frosinone

Quando si tratterà di sostituire Armand Laurientè (che il francese vada nessun dubbio, è solo questione di tempo) nulla andrà lasciato al caso. Ma qualcosa, forse, si lascerà a Caso, nel senso di Giuseppe, attaccante del Frosinone a proposito del quale la dirigenza neroverde avrebbe chiesto notizie a quella ciociara. Come Aramu, altro nome ‘buono’ per l’attacco, anche Caso è giocatore di categoria, che in B segna (14 gol in due stagioni tra Cosenza e Frosinone), che la B l’ha già vinta (proprio a Frosinone, in panchina c’era Grosso) e che il suo arrivo potrebbe essere funzionale anche alla permanenza di Mulattieri e Boloca, le cui situazioni sono comunque in divenire. In stagione, Caso non ha trovato troppo spazio nel Frosinone del Difra che nel frattempo è retrocesso, come il Sassuolo, e i si dice ciociari lo raccontano in rotta di collisione con una società cui il fantasista classe 1998 è legato fino al 2025. Ove il Frosinone volesse cederlo, insomma, i tempi sono quelli giusti, ove Caso, jolly offensivo il cui ruolo naturale è comunque quello di ala sinistra, volesse cambiare aria e provare a mettere i bastoni tra le ruote al Frosinone che vorrebbe risalire la china, le pretendenti non mancano.

Ed in comune hanno tutte, come il Frosinone, l’obiettivo di vincere la B: la Cremonese, che già lo aveva cercato a gennaio, ha già fatto, su indicazione di Stroppa, un ulteriore sondaggio e altrettanto avrebbe fatto anche il Palermo dell’ex Dionisi, che viene presentato oggi dalla società rosanero. Il Sassuolo sarebbe, è il caso di dire, alla finestra, forte di una ‘potenza di fuoco’, dal punto di vista economico, che potrebbe fare la differenza e non solo. Allo scenario vanno infatti aggiunti anche i buoni, buonissimi, uffici tra i neroverdi e i ciociari – il plenipotenziario gialloblu è Guido Angelozzi, ds neroverde dal 2015 al 2018 - che rappresentano comunque, in caso di affondo, una solida base sulla quale intavolare una trattativa. E, nel caso, portarla a termine.

Stefano Fogliani