Sbagliò a posare la pavimentazione: La ditta rifà la Piazza di Cavezzo a sue spese

Accade anche questo. Non è frequente, anzi forse è e resterà un unicum, ma a Cavezzo si pone rimedio ad un errore di esecuzione dei lavori fatti dalla ditta che nel 2017 ebbe in appalto per circa 800mila euro la posa della pavimentazione di Piazza della Libertà. La novità è davvero singolare e dimostra la serietà e prontezza, di fronte alle contestazioni mosse dall’amministrazione, dell’impresa di Sassuolo che si aggiudicò la gara. Molte sono state in questi anni le lamentele segnalate dalla popolazione perché le lastre di questa piazza, impiegata come parcheggio, che ospita il locale mercato minore del mercoledì, si staccavano creando pericoli e disagi per i mezzi e per gli avventori del mercato ambulante e dei negozi che vi insistono intorno.

Ora la ditta, dopo aver riconosciuto che il disagio è causato dalla non impeccabile esecuzione dell’opera portata a termine a suo tempo, interverrà per sistemare completamente il selciato e restituire alla piena fruibilità della popolazione la piazza. Lo farà "a garanzia", ovvero senza alcun ulteriore onere a carico del Comune e della collettività e questo rappresenta un proposito sorprendente. I lavori - annunciano dall’amministrazione – iniziano dalla prossima settimana. La presenza del cantiere, ovviamente, avrà come conseguenza lo spostamento per tutto il mese di agosto a partire dal 2 agosto del tradizionale mercato del mercoledì, i cui banchi verranno posizionati in via della Libertà, dall’incrocio con via Giusti fino a quello con via Cavour, compresa piazza Cavour 20, tutte vie che necessariamente il mercoledì verranno chiuse al traffico in questa giornata dalle 6 alle 14.

Il mercato della domenica, quello più frequentato e che richiama migliaia di persone anche forestiere, invece, non subirà alcun cambiamento, dal momento che la ditta incaricata, che esegue i lavori di ripristino della pavimentazione, si è impegnata a organizzare il cantiere in modo da creare il minor disagio possibile a commercianti e cittadini. "Il cantiere secondo gli accordi presi tra la ditta e l’amministrazione – precisa l’assessore al Commercio e attività produttive, lavori pubblici e Protezione Civile e vicesindaco Gianni Sgarbi – prevede infatti che si proceda per piccole porzioni così da completare ogni venerdì la parte interessata ai lavori. Pertanto, la piazza rimarrà aperta e fruibile anche durante il mese dei lavori per il parcheggio in tutte le parti non occupate dal momentaneo cantiere". Alberto Greco